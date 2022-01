Αθλητικά

Super League: Η απόφαση για την αναστολή ή μη του πρωταθλήματος

Τι αποφάσισε το Δ.Σ μετά το αίτημα 3 ομάδων για την αναστολή του πρωταθλήματος. Εισηγήσεις για αναθεώρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Τη συνέχιση του πρωταθλήματος αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, κατά τη σημερινή (7/1) συνεδρίασή του μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρά την πρόταση για αναστολή του πρωταθλήματος από τους Απόλλωνα Σμύρνης, Παναιτωλικό και Ατρόμητο, ελήφθη η απόφαση να συνεχιστεί η δράση, λόγω φορτομένου προγράμματος, αρχής γενομένης με τη διεξαγωγή της 17ης αγωνιστικής (8-10/1).

Η αναθεώρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου υπήρξε επίσης βασικό θέμα, με τις ΠΑΕ-Μέλη να προβαίνουν σε εισηγήσεις ως προς την τροποποίησή του, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας όλων των εμπλεκομένων. Μέχρι να τεθούν οι εισηγήσεις υπόψη των αρμόδιων φορέων και την επικαιροποίησή του, ισχύει το υγειονομικό πρωτόκολλο από 19 Νοεμβρίου 2021. Για την αναβολή δηλαδή μίας αναμέτρησης θα πρέπει μία ομάδα να μετρά επτά κρούσματα κορονοϊού.

Παράλληλα, στο Δ.Σ. της Super League αποφασίστηκε να μην υπάρξει δράση στα πρωταθλήματα υποδομών (Κ19, Κ17, Κ15) έως και τις 21 Ιανουαρίου.

Στη σχετική ανακοίνωση της Super League αναφέρεται:

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να ανασταλούν μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2022 τα Πρωταθλήματα Υποδομών της Super League K15, K17 και K19. Το Πρωτάθλημα Super League Interwetten συνεχίζεται κανονικά. Συζητήθηκαν στο Δ.Σ. εισηγήσεις από τις ΠΑΕ-Μέλη της Super League για προτεινόμενες τροποποιήσεις του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΓΓΑ, οι οποίες θα τεθούν υπόψη των αρμοδίων φορέων για την επικαιροποίησή του από τη ΓΓΑ, με πρωταρχικό μέλημα τη διασφάλιση της υγείας όλων των εμπλεκομένων. Σημειώνεται ότι μέχρι να εγκριθεί το επικαιροποιημένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο από τη ΓΓΑ, ισχύει το από 19/11/2021 Πρωτόκολλο.

