Πέθανε ο Σάκης Παπανικολάου

Πολυτάλαντος και παραγωγικός είχε ξεχωρίσει μεταξύ άλλων και για το τραγούδι που είχε συνοδεύσει τον Παναθηναϊκό στο Γουέμπλεϊ το 1971.

Ο Σάκης Παπανικολάου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1933.

Υπήρξε τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός αλλά και ηθοποιός.

Είχε μια μακρόχρονη πορεία στο ελληνικό πεντάγραμμο, που κράτησε τέσσερις δεκαετίες.. Είχε συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου το 1969 είχε κατακτήσει την τρίτη θέση με το τραγούδι του «Θα πάρω τ’ άλλο τραίνο».

Επίσης, είχε λάβει μέρος και σε αρκετά διεθνή φεστιβάλ.

Ερμήνευσε τραγούδια γνωστών δημιουργών, όπως οι Γιώργος Μουζάκης, Μανώλης Χιώτης, Μίμης Πλέσσας, Γιώργος Κατσαρός, Κώστας Γιαννίδης, Γιώργος Θεοδοσιάδης, Ζακ Ιακωβίδης, Τάκης Αθηναίος, Γιώργος Μητσάκης, Κώστας Χατζής, Χάρης Ανδρεάδης κ.ά.

Όπως αναφέρει ο enikos.gr, εμφανίσθηκε και σε αρκετές ελληνικές ταινίες τραγουδώντας, όπως στις «Θαλασσιές οι Χάντρες», «Πειραιάς ώρα 7:30», «Η Θυρωρίνα» κ.ά.

Η φωνή και το τραγούδι του συνόδεψε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971. Γνωστό είναι το τραγούδι του «Πάνω από όλα έχω τον Παναθηναϊκό» με αρχικό τίτλο «Στους Αμπελοκήπους».

