ΗΠΑ: λευκοί σκότωσαν Αφροαμερικανό, επειδή… έτρεχε στην γειτονιά τους!

Οι τρεις άνδρες καταδίωξαν και δολοφόνησαν τον άτυχο 25χρονο. Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους. Βαριές ποινές επιβλήθηκαν από το δικαστήριο.

(Στιγμιότυπο από το βίντεο - ντοκουμέντο με την δολοφονία του 25χρονου)

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν τρεις λευκοί Αμερικανοί που κατεδίωξαν και σκότωσαν έναν Αφροαμερικανό που έκανε τζόγκινγκ, τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τζόρτζια, γιατί, όπως υποστήριζαν, τον θεώρησαν ύποπτο για διαρρήξεις.

Ο Τράβις ΜακΜάικλ, 35 ετών, ο άνθρωπος που τράβηξε τη σκανδάλη, και ο πατέρας του, Γκρέγκορι, 66 ετών, καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς τη δυνατότητα αναστολής της ποινής. Ο γείτονάς τους, Ουίλιαμ Μπράιαν, 52 ετών, που συμμετείχε στην καταδίωξη και βιντεοσκόπησε τον φόνο, καταδικάστηκε σε ισόβια με δυνατότητα αναστολής της ποινής αφού εκτίσει 30 χρόνια στη φυλακή.

Ο δικαστής Τίμοθι Γουόλμσλεϊ, ανακοινώνοντας την απόφασή του, είπε ότι το γεγονός ότι επέβαλε στους ΜακΜάικλ τη βαρύτερη ποινή που επιτρέπει ο νόμος οφείλεται εν μέρει στις «απάνθρωπες» δηλώσεις και πράξεις τους που αποτυπώθηκαν στο βίντεο.

«Ήταν μια ανατριχιαστική, πραγματικά τρομακτική σκηνή», είπε, αναφερόμενος στο βίντεο που δείχνει τον νεαρό ΜακΜάικλ να σηκώνει το όπλο και να στοχεύει τον 25χρονο Αμόντ Άρμπερι που ήταν σε απόσταση μόλις 10 μέτρων. Ο Άρμπερι «κυνηγήθηκε και πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επειδή κάποιοι σ’ αυτήν την αίθουσα πήραν τον νόμο στα χέρια τους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, συγγενείς του Άρμπερι, μιλώντας στο δικαστήριο, είπαν ότι τα ρατσιστικά στερεότυπα ήταν εκείνα που οδήγησαν στον φόνο του 25χρονου. Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την επιείκια του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι κανείς από τους τρεις κατηγορούμενους δεν επεδίωκε να σκοτώσει τον Αμόντ Άρμπερι.

Οι δικηγόροι των τριών κατηγορουμένων είπαν ότι θα ασκήσουν έφεση στην ποινή. «Ο στόχος του δεν ήταν να διαπράξει έγκλημα εκείνη την ημέρα ή να σκοτώσει κάποιον. Ήθελε να περάσει ένα απόγευμα με την οικογένειά του», είπε ο Μπομπ Ρούμπιν, ο δικηγόρος του Τράβις ΜακΜάικλ.

Κανείς από τους τρεις καταδικασθέντες δεν άσκησε το δικαίωμά του να απευθυνθεί στο δικαστήριο σήμερα. Όλοι τους θα δικαστούν ξανά τον Φεβρουάριο, από ομοσπονδιακό δικαστήριο αυτή τη φορά, κατηγορούμενοι για έγκλημα μίσους.

Οι εισαγγελείς υποστήριζαν ότι οι τρεις άνδρες «υπέθεσαν το χειρότερο» όταν είδαν έναν μαύρο άνδρα να τρέχει στη συνοικία τους. Ο Άρμπερι έκανε τζόγκινγκ στη γειτονιά Σατίλα Σορς, το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου, όταν οι ΜακΜάικλ άρπαξαν τα όπλα τους, μπήκαν στο φορτηγάκι τους και τον κατεδίωξαν. Ο Τράβις ΜακΜάικλ, ο μοναδικός από τους τρεις που κατέθεσε στη δίκη, είπε ότι πυροβόλησε ευρισκόμενος σε αυτοάμυνα.

«Επέλεξαν να στοχοθετήσουν τον γιο μου επειδή δεν τον ήθελαν στην κοινότητά τους. Αφού δεν μπόρεσαν να τον τρομάξουν ή να τον εκφοβίσουν, τον σκότωσαν», είπε η μητέρα του Άρμπερι, η Γουάντα Κούπερ-Τζόουνς, καταθέτοντας στο δικαστήριο νωρίτερα.

Ο Μπράιαν ακολούθησε τους ΜακΜάικλ με το δικό του φορτηγάκι και βιντεοσκόπησε με το κινητό του τον Τράβις να πυροβολεί τον νεαρό από μικρή απόσταση. Ο Άρμπερι δεν είχε απολύτως τίποτα επάνω του εκείνη τη στιγμή, πέρα από τα αθλητικά ρούχα και τα παπούτσια που φορούσε.

Το βίντεο προκάλεσε κατακραυγή όταν δημοσιοποίηθηκε, μήνες αργότερα, και έγινε γνωστό ότι κανείς από τους τρεις εμπλεκόμενους δεν είχε συλληφθεί αφού ένας τοπικός εισαγγελέας έκρινε δικαιολογημένο τον

