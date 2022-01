Αθλητικά

ΑΕΚ - Στέλιος Σεραφείδης: συγκίνηση στην κηδεία του (εικόνες)

Πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων ο “ισχυρός άνδρας” της ΠΑΕ είπαν το “ύστατο χαίρε” στον παλαίμαχο τερματοφύλακα.

Τον θρυλικό Στέλιο Σεραφείδη, ο οποίος άφησε την τελευταία πνοή του την περασμένη Τρίτη (4/1), σε ηλικία 86 ετών, αποχαιρέτησε σήμερα η οικογένεια της ΑΕΚ.

Η εξόδιος ακολουθία για τον παλαίμαχο τερματοφύλακα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Αιγάλεω και η ταφή πραγματοποιήθηκε στο τρίτο νεκροταφείο, στη Νίκαια.

Το «παρών» στο τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία προσωπικότητα της ΑΕΚ έδωσε το ποδοσφαιρικό τμήμα με επικεφαλής τους Βασίλη Δημητριάδη, Γιάννη Παπαδημητρίου, Παναγιώτη Κονέ, τον τεχνικό της Ένωσης, Αργύρη Γιαννίκη, τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο και πολλούς ποδοσφαιριστές.

Στο «ύστατο χαίρε» προς τον Στέλιο Σεραφείδη παρευρέθηκαν ακόμη ο «ισχυρός άνδρας» της ΠΑΕ ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης, ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής, Αλέξης Αλεξίου, ο επικεφαλής του τμήματος χάντμπολ, Σταμάτης Παπασταμάτης, ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας/Νέας Χαλκηδόνας, Γιάννης Βούρος, καθώς επίσης παλαίμαχοι παίκτες του «Δικεφάλου» και συμπαίκτες του εκλιπόντος., αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

