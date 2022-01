Τεχνολογία - Επιστήμη

“Lancet Neurology”: αφιέρωμα στον Γεώργιο Τσιβγούλη

Αφιέρωμα στον Καθηγητή Νευρολογίας του ΕΚΠΑ έκανε το διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Στο υψηλότατου κύρους διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Lancet Neurology”, παρουσιάστηκε πρόσφατα (τεύχος Δεκεμβρίου 2021) ένα εκτενές αφιέρωμα (“Profile”) στον Καθηγητή Νευρολογίας του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιο Τσιβγούλη.

Το αφιέρωμα αφορά τις επιστημονικές του δράσεις και την πρόσφατη βράβευσή του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (European Stroke Organization, ESO) με το βραβείο επιστημονικής αριστείας για την έρευνά του στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ).

Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα καταγράφονται οι σημαντικές κλινικές και εκπαιδευτικές δράσεις του κ. Τσιβγούλη.

Ακόμη, αναλύεται το εκτενές επιστημονικό του έργο και η επίδρασή του στη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με ΑΕΕ.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε Έλληνα επιστήμονα, ενώ το περιοδικό “Lancet Neurology” φιλοξενεί για πρώτη φορά αφιέρωμα (“Profile”) στην επιστημονική δράση μέλους Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ελληνικού Πανεπιστημίου

Πηγή: hub.uoa.gr

