Καζακστάν: Δεκάδες νεκροί και χιλιάδες συλλήψεις

Ο αριθμός των νεκρών φαίνεται πως περιλαμβάνει μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Χιλιάδες στρατιώτες από το εξωτερικό έχουν σταλεί στην πρώην σοβιετική δημοκρατία.

Περισσότεροι από 4.400 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και περισσότεροι από 40 έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια της αντικυβερνητικής αναταραχής στο Καζακστάν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αριθμός των νεκρών φαίνεται πως περιλαμβάνει μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αληθινός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος απ' αυτόν που ανακοινώθηκε επισήμως.

Ο πρόεδρος της χώρας Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ κήρυξε μια ημέρα εθνικού πένθους για «τα πολλά θύματα των τραγικών γεγονότων σε μερικά τμήματα της χώρας», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μια υπό τη Ρωσία στρατιωτική συμμαχία πρώην σοβιετικών κρατών, ο Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), έχει στείλει στο Καζακστάν αλεξιπτωτιστές ως τμήμα μιας ειρηνευτικής δύναμης. Συνολικά περίπου 2.500 μέλη δυνάμεων ασφαλείας από το εξωτερικό στέλνονται στο Καζακστάν, ανακοίνωσε η συμμαχία CSTO.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε σημερινή επικοινωνία του με τον Τοκάγεφ μέσω βιντεοκλήσης, υποστήριξε την πρόταση του τελευταίου για μια σύνοδο κορυφής του CSTO μέσα στις επόμενες ημέρες για να συζητηθεί η αναταραχή.

Ο ισχυρός άνδρας της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο οποίος έχει καταστείλει αντικυβερνητική αναταραχή στη δική του χώρα, μίλησε επίσης σήμερα με τον Τοκάγεφ.

Εκπρόσωπος του βετεράνου πρώην ηγέτη του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ επιβεβαίωσε εξάλλου σήμερα ότι αυτός ο τελευταίος εξακολουθεί να βρίσκεται στη χώρα, παρά τις ταραχές.

«Ο ηγέτης του έθνους βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, τη Νουρσουλτάν», έγραψε ο Άντγιος Ουκιμπάι στο Twitter. Προηγουμένως είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι ο 81χρονος Ναζαρμπάγεφ είχε εγκαταλείψει τη χώρα αφού ο διάδοχός του, ο πρόεδρος Τοκάγεφ, τον έπαυσε από τη θέση του ως επικεφαλής του ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας του Καζακστάν.

Ο Ναζαρμπάγεφ βρίσκεται σε απ' ευθείας επικοινωνία με τον Τοκάγεφ, σύμφωνα με τον Ουκιμπάι.

