Ουσμάν Κουλιμπαλί: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού (βίντεο)

Ανησυχία για τη ζωή του Ουσμάν Κουλιμπαλί. Δείτε το σοκαριστικό βίντεο...

Ο κεντρικός αμυντικός της Αλ Ουάκρ Ουσμάν Κουλιμπαλί κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα πρωταθλήματος στο Κατάρ.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του μετά από επίθεση του Κολομβιανού Χάμες Ροντρίγκες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει έχοντας σπασμούς.

Λίγα λεπτά αργότερα, σήμανε συναγερμός με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο, τη στιγμή που παρευρισκόμενοι ζητούσαν συσκευή για ανάνηψη.

Προς το παρόν, η κατάσταση του Ουσμάν Κουλιμπαλί είναι άγνωστη, αλλά ο διαιτητής της αναμέτρησης σφύριξε πρόωρα τη λήξη του αγώνα, λόγω της κατάστασης.

Ωστόσο, τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τον παίκτη και πλέον έχει μπει σε διαδικασία ανάρρωσης.

