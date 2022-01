Κόσμος

Σεξουαλική παρενόχληση στο Μιλάνο: Γυναίκες έπεσαν θύματα την Πρωτοχρονιά

Αναζητούνται τριάντα νέοι άνδρας.

Τουλάχιστον πέντε γυναίκες έπεσαν θύματα σεξουαλικών παρενοχλήσεων στην κεντρική πλατεία του Μιλάνου, Ντουόμο, και στην γύρω περιοχή τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τον Τύπο, οι εισαγγελικές αρχές της ιταλικής συμπρωτεύουσας διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν περίπου τριάντα νέους (κυρίως ξένους, αλλά πιθανώς και Ιταλούς) οι οποίοι ευθύνονται για τις παρενοχλήσεις.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φαίνονται ξεκάθαρα δυο Γερμανίδες τουρίστριες να σπρώχνονται από μια ομάδα νέων πάνω στα κιγκλιδώματα της πλατείας Ντουόμο και να μην μπορούν να αντιδράσουν. «Νιώθαμε τα χέρια τους πάνω στο σώμα μας», δήλωσαν.

Παράλληλα και άλλες τρεις Ιταλίδες, σύμφωνα με την ιταλική τηλεόραση, έχουν απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές για να καταγγείλουν αντίστοιχα περιστατικά.

«Πρόκειται για σοβαρότατα συμβάντα και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συλληφθούν οι υπεύθυνοι», δήλωσε η Ιταλίδα υπουργός Εσωτερικών Λουτσιάνα Λαμορτζέζε.

Οι δυο Γερμανίδες υπογράμμισαν ότι η αστυνομία, που ήταν παρούσα στην πλατεία, δεν κινητοποιήθηκε αμέσως για να τις βοηθήσει, αλλά μόνον αφού είχαν περάσει αρκετά λεπτά.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου, με τη βοήθεια βίντεο από κινητά και από κάμερες ασφαλείας, προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υπεύθυνους των παρενοχλήσεων.

