Αθλητικά

Ουσμάν Κουλιμπαλί: Το μήνυμα του Παναθηναϊκού

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού στον πρώην ποδοσφαιριστή του, Ουσμάν Κουλιμπαλί, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα πρωταθλήματος στο Κατάρ.

Η είδηση της κατάρρευσης του Ουσμάν Κουλιμπαλί μέσα στο γήπεδο “πάγωσε” συμπαίκτες του και αντιπάλους του και "ξύπνησε" μνήμνες με τα όσα συνέβησαν τον περασμένο Ιούνιο με τον Κρίστιαν Έρικσεν.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των πρασίνων στο 42ο λεπτό, της αναμέτρησης της Αλ Γουάκρα με την Αλ Ραγιάν, στο Κατάρ, έχασε τις αισθήσεις του μετά από επίθεση του Κολομβιανού Χάμες Ροντρίγκες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει έχοντας σπασμούς. Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα συμπαράστασηςστον Ουσμάν Κουλιμπαλί μέσω των social media : «Θα κερδίσεις αυτή τη μάχη Ουσμάν. Να γίνεις σύντομα καλά φίλε».

Ο υπεύθυνος Τύπου της Αλ Γουάκρα, Μοχάμεντ αλ Σουλαϊτί θα δηλώσει στα ΜΜΕ του Κατάρ:

«Η υγεία του Κουλιμπαλί είναι πιο σημαντική από τους τρεις βαθμούς και ο παίκτης άρχισε να αναπνέει. Θα πάμε στο νοσοκομείο για να τον δούμε».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του και όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει δυνατός!

