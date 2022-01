Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος νοσηλεύεται στο Αττικόν

Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, νοσηλεύεται από το πρωί του Σαββάτου στο Νοσοκομείο Αττικόν, με κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σχετικά καλή και νοσηλεύεται σε απλή κλίνη.

Να σημειωθεί ότι στα μέσα Δεκεμβρίου, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, είχε μεταφερθεί από την Ερμιονίδα όπου διαμένει, σε νοσοκομείο των Αθηνών, μετά από ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη.

