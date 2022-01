Αθλητικά

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με το δεξί... το Καμερούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην ελλιπέστατη λόγω κορονοϊού, Μπουρκίνα Φάσο.

Το Καμερούν τα βρήκε... σκούρα κόντρα στην ελλιπέστατη (λόγω Covid-19) Μπουρκίνα Φάσο, στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2022 που διεξάγεται στη χώρα του και χρειάστηκε δύο πέναλτι στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, για να μπει με το... δεξί στη διοργάνωση και στη «μάχη» του 1ου ομίλου.

Η Μπουρκίνα Φάσο προηγήθηκε στο 24' με τον Σανγκαρέ, όμως τα «λιοντάρια» κατάφεραν να «γυρίσουν» τον αγώνα με τα δύο εύστοχα πέναλτι του Αμπουμπακάρ στο 40' και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία Μακρυνίτσα: Ο Τζούμας προσέβαλε την κόρη μου λέει ο πατέρας της Κωνσταντίνας

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κοκίτσι Τσουμπουράγια: Η τραγική ιστορία του αυτόχειρα πρωταθλητή

Κάτω Πατήσια: Όπλα και ναρκωτικά στο σπίτι του 30χρονου πιστολέρο