Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης: 41000 κρούσματα στην κορύφωση αυτήν την εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βελτιωμένες είναι οι προβλέψεις για την κορύφωση της πανδημίας αυτή την εβδομάδα.

Επιβράδυνση της πορείας της μετάδοσης «βλέπουν» οι επιστήμονες, αφού όπως είπε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», «εκεί που ένας θα κόλλαγε 5, τώρα ο ένας κολλάει 3».

Ο καθηγητής του ΑΠΘ είπε ότι, τα κρούσματα έχουν «πτωτική πορεία η Αττική και η Θεσσαλονίκη».

Τόνισε ότι, από το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται επιβάρυνση στα κρούσματα της τάξη του 10%.

«Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά δεν είναι πηγή διασποράς, αλλά πολλαπλασιασμού. Μπορεί να είναι τελείως ασυπτωματικά και για αυτό είναι σημαντικό η αύξηση των τεστ. Είναι σωστή η απόφαση», σχολίασε σχετικά.

Σχετικά, τέλος, με την κορύφωση του κύματος της πανδημίας, είπε πως αναμένεται αυτήν την εβδομάδα, με 41.000 κρούσματα και όχι με 53.000, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, κάτι που χαρακτήρισε ως «θετική εξέλιξη».

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία - Self test: 14000 κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Κορονοϊός: 300 ιδιωτικές κλίνες Covid στη “μάχη” κατά της πανδημίας

Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός