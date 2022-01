Κοινωνία

Χρυσή Αυγή - Νίκος Μίχος: Αποφυλακίζεται ο πρώην βουλευτής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός φυλακής ο Νίκος Μίχος. Οι όροι που επιβλήθηκαν στον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής.

Εκτός φυλακής θα βρεθεί ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μίχος, μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών να δώσει αναστολή στην έκτιση της ποινής κάθειρξης των 6 ετών που του επιβλήθηκε για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος τάχθηκε υπέρ της παραμονής στην φυλακή του χρυσαυγίτη, το δικαστήριο αποφάσισε να αποδεχθεί την αίτηση του Νίκου Μίχου ο οποίος θα βγει άμεσα από τις τις φυλακές Δομοκού και θα είναι ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Στον καταδικασμένο πρώην βουλευτή επιβλήθηκαν από το Πενταμελές Εφετείο οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Η άποψη του εισαγγελέα Έδρας ήταν ότι ο κατηγορούμενος δεν πρέπει να εξέλθει από τη φυλακή καθώς δεν έχει προκύψει λόγος διαφορετικός από εκείνους που ο καταδικασθείς επικαλέστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων το οποίο δίκασε την εγκληματική οργάνωση και αποφάσισε την κράτησή του.

Στην δίκη ο αιτών κατηγορούμενος ήταν απών και εκπροσωπήθηκε απο τον δικηγόρο του Στυλιανό Γρηγορίου. Σύμφωνα με το συνήγορο, στον εντολέα του πρέπει να χορηγηθεί αναστολή στην έκτιση καθώς είναι ασθενής με καρκίνο και δεν του δόθηκε δυνατότητα στη φυλακή να κάνει συμπληρωματικές εξετάσεις για να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υγεία του. Επικαλέστηκε επίσης ο συνήγορος, πως ο Νίκος Μίχος λόγω δισκοπάθειας πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα ενώ τόνισε πως το δικαστήριο της Χρυσής Αυγής του αναγνώρισε και μάλιστα μόνο σε αυτόν, το ελαφρυντικό της έμπρακτης μεταμέλειας.

Κατά τον κ. Γρηγορίου, ο εντολέας του έχει εκτίσει, με τα ημερομίσθια λόγω εργασίας στην φυλακή, ποινή 25 μηνών και 18 ημερών.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - “Διομήδης”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρή κακοκαιρία

Τζόκοβιτς: Δικαίωση από το δικαστήριο για το Αυστραλιανό Όπεν

Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός