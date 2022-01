Κοινωνία

Κορονοϊός - Αστυνομία: Πόσα είναι τα ενεργά κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα είναι τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.



Μείωση παρουσιάζουν τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχηγείου της ΕΛΑΣ. Ειδικότερα, 1.634 αστυνομικοί νοσούν με covid-19, εκ των οποίων οι 27 νοσηλεύονται.

Αναλυτικά τα στοιχεία, που ανακοίνωσε το αρχηγείο της ΕΛΑΣ:

Αυτοτελείς υπηρεσίες 305

ΓΑΔΑ 557

ΓΑΔΘ 129

Αν. Μακεδονία και Θράκη 141

Κεντρική Μακεδονία 76

Δυτική Μακεδονία 65

Ήπειρος 55

Θεσσαλία 37

Βόρειο Αιγαίο 41

Στερεά Ελλάδα 36

Πελοπόννησος 38

Νότιο Αιγαίο 32

Κρήτη 60

Δυτική Ελλάδα 55

Ιονίων Νήσων 7