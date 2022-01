Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Πρωθυπουργός σε μια εφ΄ ολης της ύλης συνέντευξη, κάνει “ποδαρικό” στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” για το 2022.

Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός, σε μια εφ όλης της ύλης πολιτική συνέντευξη, με αφορμή την κορύφωση της πανδημίας, μιλά για όλους και για όλα.

Αυτή την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, στις 23:45, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο «Ενώπιος Ενωπίω».

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:45.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

