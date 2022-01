Παράξενα

Missing Alert - Ιωάννινα: που βρέθηκε ο 15χρονος που εξαφανίστηκε

Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά βρέθηκε μέσα σε λίγες ώρες ο έφηβος. Τι αναφέρει “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Στη Λάρισα εντοπίστηκε ο 15χρονος μαθητής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της 10ης Ιανουαρίου από την περιοχή Κιάφα Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, το μεσημέρι το παιδί δεν γύρισε στο σπίτι, οι γονείς ανησύχησαν και ρώτησαν στο σχολείο. Τελικά ούτε στο σχολείο είχε πάει.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου και προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και την έκδοση Missing Alert.

Τελικά, όπως έγινε γνωστό, ο 15χρονος εντοπίστηκε στη Λάρισα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σε νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέρει «Η περιπέτεια του Χρήστου Μ., 15 ετών, έληξε σήμερα 10/01/2022 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Χρήστος Μ. βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Χρήστο Μ. και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

