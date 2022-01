Παράξενα

Θεσσαλονίκη: “καμπάνα” σε γυναίκα που έφτυσε αστυνομικούς

Που και πότε συνέβη το περιστατικό. Ποια ποινή επιβλήθηκε από το δικαστήριο στην “θερμόαιμη” γυναίκα.

Σε δύο χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, η 43χρονη η οποία, όταν την σταμάτησαν αστυνομικοί επειδή δεν φορούσε προστατευτική μάσκα, τους εξύβρισε και τους έφτυσε.

Η 43χρονη δεν προσήλθε στο δικαστήριο.

Είχε συλληφθεί στις 28 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μετά από έλεγχο που τηςε είχε γίνει, της είχε επιβληθεί πρόστιμο 300 ευρώ.

