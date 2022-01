Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κύπρος βρίσκεται σε περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, όπου συναντιέται η ευρασιατική τεκτονική πλάκα με την αφρικανική.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Κύπρου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 6,6 βαθμών.

Νωρίτερα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) είχε υπολογίσει πως η ισχύς του ήταν 6,4 βαθμοί, αναθεωρώντας την αρχική του εκτίμηση (6,5).

Από τη δική του πλευρά, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπολόγισε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 03:07, σε βάθος 19,6 χιλιομέτρων, 112 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Λεμεσού, σύμφωνα με το EMSC.

Πάντως, κατά την προκαταρκτική εκτίμηση του USGS, η πιθανότητα ο σεισμός να προκαλέσει θύματα ή ζημιές θεωρείται μικρή.

Η Κύπρος βρίσκεται σε περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, όπου συναντιέται η ευρασιατική τεκτονική πλάκα με την αφρικανική.

Την 9η Οκτωβρίου 1996, σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους και είχε προκαλέσει ζημιές σε σπίτια στην Πάφο και στη Λεμεσό.

Τη 10η Σεπτεμβρίου 1953, σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε 40 ανθρώπους και είχε καταστρέψει εκατοντάδες σπίτια, κυρίως στην περιοχή της πόλης της Πάφου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Σασόλι

Καιρός - “Διομήδης”: ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και κρύο την Τρίτη

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 155 σημεία