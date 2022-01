Κόσμος

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)

Ο Πάολο Ροβέρσι είναι ο φωτογράφος σειράς πορτρέτων της Δούκισσας του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον που δημοσιοποιήθηκε από τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου στις 9 Ιανουαρίου ημέρα των 40ων γενεθλίων της.

Τα πορτρέτα που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ απεικονίζουν την Κέιτ Μίντλετον με τρεις διαφορετικές δημιουργίες της Σάρα Μπάρτον του Alexander McQueen.

Η Κέιτ Μίντλετον παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, μεγαλύτερο γιο του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα και εγγονό της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου το 2011. Είναι γονείς του πρίγκιπα Τζορτζ, 8 ετών, της πριγκίπισσας Σάρλοτ, 6 ετών και του πρίγκιπα Λούις, 3 ετών.

«Αυτά τα νέα πορτρέτα που κυκλοφόρησαν για τον εορτασμό του 40ων γενεθλίων θα παρουσιαστούν στην κοινότητα σε τρία σημαντικά μέρη: Μπέρκσαϊρ, Σεντ Άντριους και Ανγκλσέι ως μέρος της έκθεσης της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων @NPGLondon «Coming Home» ενόψει της επαναλειτουργίας της το 2023» αναφέρεται σε ανάρτηση στον λογαριασμό του Δούκα και της Δούκισσας του Κέμπριτζ στο Twitter.

Σε ένα από τα πορτρέτα η Κέιτ Μίντλετον χαμογελά κοιτώντας στην κάμερα. Φορά κόκκινο βραδινό φόρεμα με φουσκωτό μανίκι και ακάλυπτο τον έναν ώμο.

Σε άλλη φωτογραφία φορά μεταξωτό φόρεμα από υπολείμματα υφασμάτων από προηγούμενες συλλογές.

Στο τρίτο πορτρέτο ποζάρει φορώντας φόρεμα από τούλι με φιόγκους.

Η Κέιτ Μίντλετον φωτογραφήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στον Βασιλικό Βοτανικό Κήπο του Κιου στο Λονδίνο για τα πορτρέτα που αναμένεται να ενταχθούν στη μόνιμη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων του Λονδίνου.

«Σας ευχαριστώ για τις πολύ ευγενικές ευχές σας για τα γενέθλιά μου και τον Πάολο και την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων για αυτά τα τρία ξεχωριστά πορτρέτα» έγραψε σε ανάρτησή της η Κέιτ Μίντλετον.

