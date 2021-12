Πολιτική

Η Κέιτ Μίντλετον παίζει πιάνο για τα θύματα του κορονοϊού και συγκινεί (βίντεο)

Μια συγκινητική στιγμή από την Κέιτ Μίντλετον για όσους «δεν μπορούν να είναι μαζί μας».

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έπαιξε πιάνο, συνοδεύοντας τον τραγουδιστή Τομ Γουόκερ σε ένα τραγούδι που ερμήνευσε υπό το φως των κεριών στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Γουόκερ για αυτούς που “δεν μπορούν να είναι μαζί μας” αυτή την εορταστική περίοδο, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πρόκειται να περάσουν την ημέρα των Χριστουγέννων σε απομόνωση λόγω κορονοϊού, αλλά και για όσους έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό.

Η παράσταση της Κέιτ αποτελούσε μέρος της εκδήλωσης “Together At Christmas”, η οποία πραγματοποιήθηκε ως ένα “ευχαριστώ” στους ανθρώπους που στήριξαν τις κοινότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

