Κειτ Μίντλετον: Ο εκφοβισμός στο σχολείο, οι αυτοτραυματισμοί και η νευρική ανορεξία

"Ίσως - η Κέιτ- αισθάνθηκε σαν ψάρι έξω από το νερό, ή δυστυχώς όχι στο σωστό μέρος".

Η Kate Middleton είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς, αγαπητούς ανθρώπους στον πλανήτη σήμερα. Όμως, πίσω στον χρόνο, ως μαθήτρια Γυμνασίου, ήταν στόχος έντονου εκφοβισμού.

Στο βιβλίο της Kate: The Future Queen, η βασιλική εμπειρογνώμονας και βιογράφος, Katie Nicholl, πραγματοποίησε μια εκτενή έκθεση για την πραγματική εμπειρία της Kate στο σχολείο και την θέση της πρώην διευθύντριάς της σε αυτό το θέμα.

