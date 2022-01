Κοινωνία

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σημεία του οδικού δικτύου που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την κακοκαιρία.

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ορεινό οδικό δίκτυο της Αχαΐας έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι αναγκαίες στα παρακάτω σημεία:

*Στην εθνική οδό Καλαβρύτων - Διακοπτού, μέσω Μεγάλου Σπηλαίου.

*Στην εθνική οδό Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας

*Στην εθνική οδό Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Πτέρης

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Πριόλιθου

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - χιονοδρομικού κέντρου

*Στην επαρχιακή οδό Ελαιώνα - Καλαβρύτων, μέσω των τοπικών κοινοτήτων, Μαμουσίας, Δουμένων και Ζαχλωρούς

Παράλληλα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, αλλά και της αυξημένης υγρασίας, έχει δημιουργηθεί παγετός στο οδόστρωμα.

Πάντως, σε όλα τα σημεία βρίσκονται και επιχειρούν μηχανήματα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ώστε να κρατούν ανοικτούς τους δρόμους.

Στο μεταξύ, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, λόγω των βροχοπτώσεων, που έχουν προκαλέσει καθιζήσεις και κατολισθήσεις, διεκόπη η κυκλοφορία στα εξής σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας.

ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

*Στην επαρχιακή οδό Μπερμπατίου -Παραδεισίου, λόγω καθίζησης οδοστρώματος

*Στην επαρχιακή οδό 'Ανω Μακρυνούς - Παραδείση

*Στο 24ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στην γέφυρα του ποταμού Ευήνου, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω του αυτοκινητόδρομου Ιόνιας Οδού μεταξύ του 14.5ου χιλιομέτρου στην διασταύρωση Γαβρολίμνης και 28ου χιλιομέτρου της νέας εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων στην περιοχή, Ζεστή

*Στην επαρχιακή οδό Κρυονερίου - Αμπελακιώτισσας και συγκεκριμένα στο 20ο χιλιόμετρο, μετά τη διασταύρωση Κρυονερίου - Περδικόβρυσης - Αμπελακιώτισσας, όπου σημειώθηκαν πτώσεις βράχου και δέντρων στο ρεύμα προς Αμπελακιώτισσα.

*Στην επαρχιακή οδό Παραβόλας -Προυσού, στην είσοδο της τοπικής κοινότητας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ

Διεκόπη η κυκλοφορία από το Κυπαρίσσι του δήμου Ερυμάνθου προς το φράγμα Πείρου Παραπείρου, ενώ στο Νέο Κομπηγάδι η κίνηση διεξάγεται με δυσχέρεια, λόγω κατολίσθησης.

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

*Στην θέση «Μάρμαρα» της Νέας Μανωλάδας, λόγω υπερχείλισης χειμάρρου

*Στην επαρχιακή οδό Μέλισσας - Αγίου Χαράλαμπους του δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, λόγω μεγάλης καθίζησης οδοστρώματος.

*Στις τοπικές κοινότητες Ξενίων του δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης και Βάλμης του δήμου Ήλιδας, στο ύψος της γέφυρας του ποταμού Πηνειού, λόγω κατολίσθησης χωμάτων στο ύψος της τοπικής κοινότητας Βάλμης.

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές επιχειρούν μηχανήματα, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Πέθανε ο Σασόλι

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)