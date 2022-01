Κοινωνία

Νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ευγένιος

Το βιογραφικό του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης.

Ο μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Την ανακοίνωση του ονόματος του νέου αρχιεπισκόπου Κρήτης, έκανε ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, επίσκοπος Κνωσού Πρόδρομος, ο οποίος ανέγνωσε το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

«Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εξελέγη ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος. Όστις και αναμένεται εις Φανάριον δια την τέλεση κατά τη τάξιν του μικρού και μεγάλου μηνύματος» ανέφερε μεταξύ άλλων το ανακοινωθέν.

Με την γνωστοποίηση του ονόματος του νέου αρχιεπισκόπου ήχησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Μήνα.

Το τριπρόσωπο που είχε σταλεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αποτελούνταν από τον νέο αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, τον μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο και τον μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμο.

Το βιογραφικό του νέου Αρχιεπισκόπου

Ο νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 15 Φεβρουαρίου 1968. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές, φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου έλαβε το πτυχίο του τον Μάιο του 1990. Το 1992 περάτωσε τα μαθήματα του κλάδου Ιστορικής Θεολογίας του τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η μοναχική του κουρά έγινε στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Σελλινάρι στις 23 Φεβρουαρίου 1991 από τον αοίδιμο γέροντά του, μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Νεκτάριο, ο οποίος τον χειροτόνησε διάκονο στις 24 Φεβρουαρίου 1991 στον μητροπολιτικό ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως και πρεσβύτερο στον ναό της του Θεού Σοφίας Βραχασίου στις 3 Μαρτίου 1991. Διορίσθηκε ιεροκήρυκας της μητροπόλεως Πέτρας και έλαβε το οφίκιο του αρχιμανδρίτη στις 24 Δεκεμβρίου 1991. Από το έτος 1994 διακόνησε ως εφημέριος στον μητροπολιτικό ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως και από το 1997 ανέλαβε την διεύθυνση του Εκκλησιαστικού Πνευματικού Κέντρου της πόλης του Αγίου Νικολάου. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κρητών Θεολόγων (1995 -1997), αντιπρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων και της Εταιρείας Αποφυλακιζομένων του Νομού Λασιθίου, μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης «? 'Αγιος Τίτος» και πρόεδρος του Σωματείου «Οι φίλοι του παιδιού» Κρήτης», το οποίο έχει έδρα τη Νεάπολη.

Στις 6 Ιουνίου 2001 διορίσθηκε υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και το 2004 ανέλαβε την Διεύθυνση Συντάξεως του Επίσημου Δελτίου της Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος». Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης στις 26 Μαΐου 2005 τον εξέλεξε παμψηφεί στη θέση του επισκόπου Κνωσού και στη θέση του αρχιγραμματέα. Η χειροτονία του τελέστηκε στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, το Σάββατο 28 Μαΐου 2005. Η παμψηφεί εκλογή του ως μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2010 και η ενθρόνισή του πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2010.

