“Η Φάρμα”: Ο προβληματισμός του Γρηγόρη μετά την αποχώρηση της Ηλιάδη (βίντεο)

Προβληματισμοί, παράπονα, εντάσεις και ένας αγώνας ασυλίας που μετατρέπεται σε ντέρμπι. Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης...

Ποιος θα κερδίσει το QUIZ της «ΦΑΡΜΑΣ» και θα πάρει την ΑΣΥΛΙΑ;

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας» του ΑΝΤ1 μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό»:

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΣΤΙΣ 21:00

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ μοιράζεται με τους υπόλοιπους παίκτες τον προβληματισμό του για την παραμονή του στη «ΦΑΡΜΑ». Πώς αντιδρούν εκείνοι;

Την ίδια στιγμή, λέει στον ΜΑΝΟ ΠΑΝΤΑΖΗ να του δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ σε περίπτωση που έχει δυσκολία.

Γιατί παραπονιέται και πάλι η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ; Ποιοι θεωρεί ότι δεν κάνουν σωστά τις δουλειές;

Γιατί υπάρχει ένταση μεταξύ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗ και ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΗΛΙΑ;

Ποιοι από τους παίκτες θεωρούν ότι έχουν ανάγκη περισσότερο την ΑΣΥΛΙΑ;

Πόσο δύσκολο είναι το αγώνισμα στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ;

Γιατί εκνευρίζεται ο ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ με τη ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ;

Το αγώνισμα θα εξελιχθεί σε ντέρμπι, ποια ΟΜΑΔΑ θα κερδίσει;

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος τραυματίζεται. Πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του;

Ποιος θα είναι ο νικητής στο QUIZ της «ΦΑΡΜΑΣ» και θα πάρει την ΑΣΥΛΙΑ;