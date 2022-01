Αθλητικά

#MeToo: Η πρώτη δίκη στην Ελλάδα - Τι λέει η καταγγέλλουσα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ξεκινά η δίκη του προπονητή ιστιοπλοΐας που κατηγορείται ότι κακοποιούσε το κορίτσι συστηματικά, λεκτικά και σεξουαλικά, από την ηλικία των 9 ετών.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ένα χρόνο μετά την κατάθεση της Σοφίας Μπεκατώρου στην Εισαγγελία και την αρχή του κινήματος #MeToo στην Ελλάδα, η πρώτη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης φτάνει στις δικαστικές αίθουσες!

Με αφορμή την καταγγελία που έκανε η «Χρυσή» Ολυμπιονίκης μας, η νεαρή αθλήτρια της ιστιοπλοΐας είχε βρει την δύναμη να αποκαλύψει το δικό της μυστικό. Αυτό που. όπως λέει σήμερα αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, κρατούσε από τα 9 της χρόνια.

Από τότε, είχε αρχίσει, όπως κατήγγειλε, η σεξουαλική κακοποίηση της, από τον τότε προπονητή της.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η αθλήτρια της ιστιοπλοΐας, «πριν ένα χρόνο βρήκα το κουράγιο να καταγγείλω το συστηματικό βιασμό μου, τη σεξουαλική και λεκτική κακοποίηση στα οποία υποβλήθηκα από την ηλικία των 9 χρόνων από έναν άνθρωπο που εμπιστευόμουν. Μου πήρε δέκα χρόνια για να καταλάβω ότι ένα παιδί δεν μπορεί να φταίει, ακριβώς επειδή είναι παιδί. Έχω πλέον μεγαλώσει. Δεν φοβάμαι.»

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει στις Αρχές, ο κατηγορούμενος πρώην προπονητής, ήταν φίλος του πατέρα της και έτσι την γνώριζε από παιδί. Η συστηματική κακοποίηση της, όπως κατήγγειλε, άρχισε όταν ήταν ακόμη μαθήτρια του Δημοτικού!

Για χρόνια δεν είχε μιλήσει σε κανέναν και μόνο στα 14 της χρόνια, αποφάσισε να μιλήσει στους γονείς της. Τότε, αποφάσισαν, για λόγους κοινωνικού στιγματισμού, να μην ακολουθούν την δικαστική οδό. Όμως, όπως λέει σήμερα στον ΑΝΤ1 η 21 ετών πρωταθλήτρια, η Σοφία Μπεκατώρου της έδωσε δύναμη!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «ελπίζω η απόφασή μου να δώσει το ίδιο θάρρος που μου έδωσε η Σοφία Μπεκατώρου με την δική της καταγγελία. Πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή, να τιμωρηθούν οι κακοποιητές και να πάψει να υπάρχει το οποιοδήποτε στίγμα για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης».

Θα καταθέσει και η Σοφία Μπεκατώρου

Η Σοφία Μπεκατώρου, που έφερε στο φως την υπόθεση, αναμένεται να είναι από τους πρώτους μάρτυρες στην δίκη.

Από την πλευρά του, ο προπονητής, που είναι προφυλακισμένος, στις Φυλακές Τρίπολης, εδώ και έναν χρόνο, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας, κατά την απολογία του, πως διατηρούσε σχέση με την ανήλικη, εν γνώσει των γονιών της.

Η νεαρή γυναίκα δηλώνει σήμερα στον ΑΝΤ1 «αισθάνομαι έτοιμη για την έναρξη της δικαστικής αυτής διαδικασίας. Ζητώ από όλους να σεβαστούν εμένα και την οικογένεια μου, στη δύσκολη πορεία που έχουμε να διανύσουμε».

Ο 39χρονος κατηγορούμενος θα κάτσει στο εδώλιο, με την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της αποπλάνησης και της κατάχρησης σε ασέλγεια.

