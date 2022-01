Κοινωνία

Ένωση Εισαγγελέων: Παρέμβαση αναρχικών στο σπίτι του προέδρου της

Η Ένωση Εισαγγελέων ζητεί επιτακτικά μέτρα προστασίας με αφορμή το περιστατικό.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ), με αφορμή την παρέμβαση ομάδας του αναρχικού χώρου στο σπίτι του προέδρου της Ένωσης εισαγγελέα Εφετών, Ευάγγελου Μπακέλα, αφού εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή στο πρόσωπό του προέδρου της, θεωρεί ότι «είναι επιτακτικά αναγκαίο να εξετασθεί σε βάθος το συγκεκριμένο θέμα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την αποφυγή στο μέλλον ανάλογων περιστατικών που κλονίζουν το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών».

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ άγνωστοι από τον αναρχικό χώρο έριξαν μπογιές και πέταξαν τρικάκια έξω από σπίτι του προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα κείμενο στο οποίο υπογράφουν ως αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες στον αναρχικό Χάρη Μαντζουρίδη, την απελευθέρωση του οποίου ζητούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι διαπιστώνει «την αδυναμία της πολιτείας να εξασφαλίσει τα στοιχειωδώς επαρκή μέτρα φύλαξης και προστασίας των προσώπων που - ως εκ της θέσεώς τους - εκπροσωπούν την δικαστική λειτουργία». Ακόμη, η ΕΕΕ επισημαίνει για μια ακόμη φορά, ότι «κάθε ενέργεια βίας ή απειλής σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών δεν πρόκειται να κάμψει ούτε κατ' ελάχιστο το ηθικό και το σθένος τους να επιτελούν τα καθήκοντά τους με ευθυκρισία και θάρρος, πιστοί στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας».

Όπως είναι γνωστό ο Χάρης Μαντζουρίδης, τον περασμένο Οκτώβριο, προσήχθη και στην συνέχεια συνελήφθη, έξω από το σπίτι του στα Ιλίσια, αφού κατονομάστηκε ως δράστης - ο οποίος μάλιστα σχετίζεται με την τρομοκρατία - μέσω ενός ανώνυμου τηλεφωνήματος στην ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με ληστεία που τελέστηκε το 2018.

