Εμβολιασμοί για κορονοϊό: Διαμαρτυρία από δικαστές και εισαγγελείς

Κοινή ανακοίνωση διαμαρτυρίας από δικαστικές ενώσεις για τους “επιλεκτικούς” εμβολιασμούς.

Την έντονη διαμαρτυρία δικαστών, εισαγγελέων και άλλων δικαστικών λειτουργών προκάλεσε η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για “επιλεκτικούς” εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού.

Με κοινή ανακοίνωση διαμαρτυρίας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ζητούν εξηγήσεις, επισημαίνοντας πως η απόφαση της Πολιτείας για διεύρυνση του πλαισίου λειτουργίας των Δικαστηρίων δεν μπορεί να υλοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση διαμαρτυρίας των τριών δικαστικών ενώσεων:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, ανέμεναν όλο το προηγούμενο διάστημα την υλοποίηση της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για εμβολιασμό των ατόμων που εργάζονται στον ευαίσθητο κρατικό τομέα.

Επισημάναμε πολλές φορές ότι οι συνθήκες εργασίας στα Δικαστήρια θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των Δικαστικών Λειτουργών και Υπαλλήλων οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα τηρηθεί η απόφαση της Επιτροπής.

Την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθήκαμε ότι χωρίς καμία αιτιολογία η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε τον εμβολιασμό ενός μικρού αριθμού Εισαγγελικών Λειτουργών, εξαιρώντας όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που εργάζονται στις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Δεν εξήγησε με βάση ποια κριτήρια και δεδομένα επέλεξε συγκεκριμένα άτομα και πώς προέβη σε μια τέτοια αυθαίρετη διάκριση, παρά το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί αιτήματα για κοινή αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων.

Θεωρούμε ότι τα αρμόδια όργανα οφείλουν να δώσουν πειστικές απαντήσεις για την μη ένταξη των Δικαστικών Λειτουργών στις επαγγελματικές εκείνες κατηγορίες που έχουν επιλεγεί για άμεσο εμβολιασμό, τη στιγμή που γνωρίζουν ότι τα Δικαστήρια είναι οι χώροι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση.

Η απόφαση της Πολιτείας για διεύρυνση του πλαισίου λειτουργίας των Δικαστηρίων δεν μπορεί να υλοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άδικη αυτή μεταχείριση και καλούμε σε επανεκτίμηση της κατάστασης. Η κάθε Ένωση θα αποφασίσει χωριστά τους τρόπους ανάδειξης του ζητήματος και τις μορφές διαμαρτυρίας.»

