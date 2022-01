Αθλητικά

Euroleague: Η Αρμάνι πέρασε από την έδρα της Μπαρτσελόνα

Μεγάλη ανατροπή για τους χτυπημένους από κορονοϊό Ιταλούς και δεύτερη διαδοχική ήττα για τους Καταλανούς.

Με ηγέτες τους Σέρχι Ροντρίγκες και Μάλκολμ Ντιλέινι, η -σούπερ ανταγωνιστική παρά τις τρεις απουσίες βασικών παικτών της- Αρμάνι Μιλάνο έριξε τη... βόμβα της 20ής αγωνιστικής της Euroleague, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα με 75-73, σε ένα απ’ τα καλύτερα παιχνίδια της εφετινής διοργάνωσης.

Η ιταλική ομάδα, που είχε να αγωνιστεί (λόγω κορονοϊού) από τις 16 Δεκεμβρίου και την εντός έδρας ήττα της απ’ τη Ρεάλ (73-75), βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-6, κάνοντας... πράγματα και θαύματα στην τελευταία περίοδο, όπου με ένα επί μέρους 28-19 «γύρισε» το ματς, νικώντας για δεύτερη φορά φέτος την «Μπάρτσα».

Δεύτερη σερί ήττα για τους «μπλαουγκράνα» μετά τη συντριβή τους απ’ την Μπασκόνια (95-75, 30/12), που δεν είχαν καθαρό μυαλό στα τελευταία λεπτά και είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρήσει σε 15-4.

Τρομερό ματς από τον Ροντρίγκες με 18π. και 4 ασίστ, άξιος συμπαραστάτης του ο Ντιλέινι που «μίλησε» στα κρίσιμα με 15π. και 4/5 τρίποντα. Οι Κούριτς (22π., 3/4 τριπ.) και Μίροτιτς (18π.), προσπάθησαν να αποσοβήσουν τη δεύτερη σερί ήττα της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 28-34, 54-47, 73-75

