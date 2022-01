Life

“Το Πρωινό” - Χαϊκάλης: Η αστρολογία, η υπογονιμότητα και τα “πυρά” από γυναικολόγους (βίντεο)

Τι δήλωσαν στο "Πρωινό" γυναικολόγοι για τις δηλώσεις του Παύλου Χαϊκάλη.

Μετά την πρόσφατη συνέντευξή του Παύλου Χαϊκάλη στην εφημερίδα "Πελοππόνησος" και τις δηλώσεις του περί.. αστρολογίας και γονιμότητας των γυναικών έχουν ξεσπάσει ποικίλλες αντιδράσεις.

Τι απαντούν οι επιστήμονες στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό"

Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος Θάνος Παράσχος δήλωσε "είμαι 30 χρόνια στη δουλειά δεν έχω ξαναακούσει κάτι τέτοιο, είναι τραγικό το λιγότερο".

Ενώ την αντίδρασή του στη δήλωση περί.. αστρολογίας και υπογονιμότητας των γυναικών εκφράζει ακόμη ένας επιστήμονας, ο γυναικολόγος Χριστόδουλος Παπανικολόπουλος "πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για ιατρικά προβλήματα, γιατί η υπογονιμότητα είναι ιατρικό θέμα δεν είναι ψυχολογικό"

