Χρυσή Αυγή – Γιάννης Λαγός: Απορρίφθηκε η αίτηση για την αποφυλάκιση του

Απορριπτική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου και στην αίτηση αναστολής έκτισης της ποινής που υπέβαλε η πρώην ανθυπαστυνόμος Βενετία Πόπορη.

Ως απαράδεκτη απορρίφθηκε από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών η δεύτερη αίτηση για έξοδο από την φυλακή του καταδικασμένου ως μέλος της διευθυντικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» Ιωάννη Λαγού.

Ο ευρωβουλευτής, που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών και 8 μηνών, ήταν απών από το δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του Κωνσταντίνο Πλεύρη. Η αίτηση του καταδικασμένου δεν εξετάστηκε επί της ουσίας, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για να συζητηθεί νέα αίτηση, καθώς, όπως τόνισε και ο Εισαγγελέας Έδρας δεν έχει τηρηθεί το χρονικό διάστημα των δύο μηνών μεταξύ των δύο αιτήσεων που έχει υποβάλει ο κρατούμενος. Έτσι η αίτηση του στελέχους της Χρυσής Αυγής απορρίφθηκε ως τυπικά απαράδεκτη.

Απορριπτική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου και στην αίτηση αναστολής έκτισης της ποινής που υπέβαλε, για τρίτη φορά, και η καταδικασμένη σε κάθειρξη 7 ετών και 7 μηνών ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, πρώην ανθυπαστυνόμος Βενετία Πόπορη.

Το δικαστήριο, με πλειοψηφία 4 προς 1, αρνήθηκε ότι συνιστούν «υπέρμετρη βλάβη» τα προβλήματα υγείας, αλλά και τα οικονομικά που επικαλέστηκε η συνήγορος της κρατούμενης. Αρνητική στην αίτηση ήταν και η εισαγγελική πρόταση.

