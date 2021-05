Πολιτική

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού μαζί με Μιχαλολιάκο και Κασιδιάρη (βίντεο)

Θα επανεξεταστεί το αίτημά του να εκτίσει την ποινή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Το ίδιο κελί με έναν γνώριμο από τα τάγματα εφόδου στον Πειραιά, τον σκληρό “πυρηνάρχη” του Περάματος, Αναστάσιο Πανταζή, θα μοιράζεται ο Γιάννης Λαγός, ο οποίος οδηγήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις φυλακές Δομοκού.

Το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου, που ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή ως μέλος της φρουράς του αρχηγού του νεοναζιστικού μορφώματος, βγαίνει από την απομόνωση μετά τα αποτελέσματα του μοριακού τεστ για τον κορονοϊό, στο οποίο υποβλήθηκε.

Το αίτημά του, να εκτίσει την ποινή κάθειρξης 13 ετών και 8 μηνών που του επέβαλλε τον περασμένο Οκτώβριο το Εφετείο, στον Κορυδαλλό, για να μπορεί - όπως δηλώνει - να ασκεί τα καθήκοντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το γραφείο στην Αθήνα, δεν έγινε δεκτό.

Σε πτέρυγα των φυλακών Δομοκού κρατούνται ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ηλίας Παναγιώταρος κι άλλα καταδικασμένα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Η ανεξαρτητοποίησή Λαγού πριν από περίπου δύο χρόνια προκάλεσε “εμφύλιο” στους κόλπους της ναζιστικής οργάνωσης.

Το αίτημα του καταδικασμένου ως διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης, να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, θα εξεταστεί εκ νέου από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, η οποία θα συνυπολογίσει το γεγονός ότι είναι φυλακή υποδίκων, ενώ το 70% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί, κάτι που δημιουργεί και θέμα ασφάλειας για τον ίδιο λόγω της ρατσιστικής δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

