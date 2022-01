Κοινωνία

Ηλιούπολη: Εξαπάτησε ηλικιωμένους και άρπαξε 32000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κόλπο με τα χρέη και το… νερό. Τι κατήγγειλε η γυναίκα στην αστυνομία.



Θύμα κλοπής έπεσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Ηλιούπολη το πρωί της Τρίτης, με τον δράστη να αρπάζει μέσα από το σπίτι τους το ποσό των 32.000 ευρώ, σύμφωνα πληροφορίες.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 10 το πρωί, όταν ένας άνδρας χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού όπου διαμένουν η 84χρονη γυναίκα με τον σύζυγό της. Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, της είπε ότι τον έστειλε η ανιψιά της προκειμένου να του δώσει 400 ευρώ για ένα χρέος που δήθεν είχε. “Αν δεν μου δώσεις τα 400 ευρώ που μου χρωστάει, η ανιψιά σου θα πάει στη φυλακή”, είπε στην ηλικιωμένη, η οποία πείστηκε και του έδωσε τα χρήματα.

Πώς εξαπάτησε την γυναίκα



Δεν είναι η πρώτη φορά που επιτήδειοι καταφέρνουν να εξαπατήσουν ηλικιωμένους, αφού τους πείσουν να τους δώσουν χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών τους προσώπων, όμως αυτή τη φορά ο δράστης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Αφού πήρε τα 400 ευρώ, ζήτησε από τη γυναίκα να του φέρει ένα ποτήρι με νερό. Εκείνη δεν αρνήθηκε, όμως όσο απουσίαζε από τον χώρο, ο δράστης βρήκε την ευκαιρία και έψαξε το σπίτι. Πληροφορίες αναφέρουν πως άρπαξε 32.000 ευρώ που ήταν κρυμμένα σε μια ντουλάπα. Η γυναίκα όταν επέστρεψε για να του δώσει το νερό να πιεί, είδε ότι ο άνδρας είχε εξαφανιστεί. Πήγε αμέσως στην ντουλάπα, την οποία βρήκε ανοιχτή και διαπίστωσε πως έλειπαν όλες οι οικονομίες της.



Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Σημειώνεται ότι μέσα στο σπίτι ήταν και ο σύζυγός της, ο οποίος όμως βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Πηγή: enikos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - “Διομήδης”: χιόνια στην Αττική (εικόνες)

#MeToo - Μπεκατώρου: Η Αμαλία είναι το σύμβολό μας

Νόβακ Τζόκοβιτς: Παραδέχτηκε ότι έσπασε την καραντίνα