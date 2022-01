Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Στρασμπούρ: Ήττα και αποκλεισμός για τον “Δικέφαλο”

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Εφτασε στην... πηγή , αλλά δεν κατάφερε να πιεί νερό ο ΠΑΟΚ. Με μοιραίο τον Ντέιβιντ ΝτιΛίο ο «Δικέφαλος» ηττήθηκε απόψε στο PAOK Sports Arena, στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-in του Basketball Champions League, από την Στρασμπούρ με 80-79 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι Γάλλοι διπλασιάζοντας τις νίκες απέναντι στους «ασπρόμαυρους» προκρίθηκαν στους «16» τους BCL.

Ο ΝτιΛίο στα τελευταία δευτερόλεπτα , με το σκορ στο 78-80, είχε την ευκαιρία, με τρεις βολές, είτε να δώσει τη νίκη στους Θεσσαλονικείς, είτε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, ευστόχησε , ωστόσο, στη μία, με συνέπεια την ήττα για τον ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 34-37, 57-52, 79-80

Με τον Εντι να «πυροβολεί» από τα 6.75 (3/5 τρίποντα), η Στρασμπούρ βρέθηκε στο +9 στο 7’ (9-18). Διαφορά που στα μισά της δεύτερης περιόδου , με τη συνδρομή και του Μπόχατσικ, «ανέβηκε» για τους Γάλλους στο στο +13 (15’ 22-35).

Βρίσκοντας καλύτερα αμυντικά πατήματα και με τους Γιάνκοβιτς, Καμαριανό, Καμπερίδη, Τζόουνς να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με επιμέρους 14-2 και πλησίασε στον μισό πόντο στο 21’ (36-37). Ελάχιστα αργότερα, με τον ΝτιΛίο να βρίσκει το χέρι του (ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο) και νέο σερί 14-2, ο «Δικέφαλος», ανέτρεψε πλήρως το σκηνικό και πήρε τα ηνία στο ματς με +8 (26’ 50-42). Απόσταση που πήγε στο +10 στο 29’ (54-44).

Η Στρασμπούρ πλησίασε στο τρίποντο στο 31’ (57-54) και στο μισό καλάθι στο 34’ (69-68), έχοντας τους Ρόμπερσον, Μίτσελ να «εκτελούν» από τα 6.75. Ο ΠΑΟΚ κράτησε το σκορ υπέρ του μέχρι το 37’ (74-72), με τη γαλλική ομάδα να γίνεται ξανά αφεντικό στο παρκέ με 2’29’’ να απομένουν για το τέλος (76-78) και στους γηπεδούχους στο ενδιάμεσο να χάνουν με 5 φάουλ τον Τζόουνς.

Στα 1’28’’ ο Λοβ χρεώθηκε φάουλ σε επίθεση του ΠΑΟΚ, στην επόμενη φάση οι Γάλλοι σκόραραν με τον Ρόμπερσον (78-80). Me 26’’6 να απομένουν για το φινάλε, ο ΠΑΟΚ αστόχησε σε τρίποντο με τον ΝτιΛίο, ο οποίος με δεύτερη ευκαιρία σούταρε ξανά από τα 6.75 κερδίζοντας φάουλ και τρεις βολές. Ο Αμερικανός δεν ήταν, όμως, ψύχραιμος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, είχε 1/3 με συνέπεια το τελικό 79-80.

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Γιλμάζ (Τουρκία), Καλατράβα (Ισπανία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Ρίβερς 10 (1), Λι 2, Χριστοδούλου (), Λοβ 6 , ΝτιΛίο 9 (1), Μάντζαρης 6 (1), Τζόουνς 15, Καμαριανός 8, Καμπερίδης 3 (1), Ρούμογλου (), Τολιόπουλος 9 (1), Γιάνκοβιτς 11 (1)

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ (Λάσι Τουόβι) : Ρόμπερσον 16 (3), Καβαριέρ 6 (1), Ουντάνο 2, Λάνσντοουν 10, Μίτσελ 10, Μόριν 2, Μπόχατσικ 12 (2), Μάιγ 3, Εντι 19 (6), Κουριέρ

