Αφγανιστάν: Συγκινεί η ιστορία του βρέφους που επανενώθηκε με την οικογένεια του (εικόνες)

Το μωρό είχε χαθεί τον Αύγουστο κατά την διάρκεια των ταραχών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Στη διεθνή συνεργασία για τον εντοπισμό του, συμμετείχε και "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Η περιπέτεια του Αχμαντί Σοχάιλ, μωρού ηλικίας 5 μηνών σήμερα, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν εναγωνίως από τον Αύγουστο, όταν χάθηκε σε περίοδο κρίσης, κατά τη διάρκεια της βίαιης κυριαρχίας των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο Αχμαντί Σοχάιλ βρέθηκε στην περιοχή της Καμπούλ, είναι καλά στην υγεία του και επανενώνθηκε με την οικογένειά του χάρη στη διεθνή συνεργασία και συνέργεια.

Χάρη στις πολύτιμες διεθνείς συνεργασίες του, μεταξύ αυτών η συμμετοχή του ως μέλος στο Παγκόσμιο Δίκτυο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Global Missing Children’s Network - GMCN) του φορέα International Centre for Missing and Exploited Children στις Η.Π.Α., «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 02/11/2021 προχώρησε σε αναδημοσιοποίηση των στοιχείων του Αχμαντί Σοχάιλ.

An Afghan baby who was handed over to American soldiers during the Kabul evacuation has been reunited with his relatives. The baby, Suhail Ahmadi, was just two months old when he disappeared on August 19 as thousands of people fled Afghanistan amid a U.S. troop withdrawal. pic.twitter.com/TaYhGq6ZyH