“The 2Night Show”: Ο Μελέτης Ηλίας για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά για την περιπέτειά του τόσο του ίδιου, όσου και της οικογένειάς με τον κορονοϊό και απαντά αν θα εμβολιάσει τα παιδιά του.

Τον Μελέτη Ηλία υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show».

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για το πώς νόσησε ο ίδιος, αλλά και η οικογένεια του με κορονοϊό και εξηγεί γιατί στην καραντίνα άρχισε να αποκτά περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του.

"Περάσαμε κορονοϊό ναι. Σου την έχω πει αυτή την ιστορία; Είναι Τσικνοπέμπτη, έχουμε φάει όλοι μαζί στο σπίτι, τον Μάρτιο που τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα πέρυσι. Μένουμε πάνω κάτω με τους γονείς οπότε κατεβήκαμε να φάμε. Την Παρασκευή κάνω μοριακό στο γύρισμα και βγαίνω θετικός χωρίς συμπτώματα, είχα ένα μπούκωμα. Έρχεται ο γιατρός και κάνει μοριακό σε όλη την οικογένεια, και βγαίνουν όλοι θετικοί, και τα παιδιά και οι γονείς μου. Ευτυχώς οι γονείς μου είχαν κανει την πρώτη δόση του εμβολίου και το πέρασαν ασυμπτωματικά. Εγώ και η γυναίκα μου είχαμε ελαφρά συμπτώματα που είχαν μία διάρκεια, και τα παιδιά ασυμπτωματικά" είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Σχετικά με το αν θα εμβολιάσει τα παιδιά του απάντησε: "Πρέπει να γίνει μία κουβέντα σοβαρή μέσα στην οικογένεια για το τι θα κάνουμε. Οι μισοί λέμε ναι, οι άλλοι μισοί λένε όχι. Εμείς τα έχουμε κάνει κανονικά. Μας έχει βάλει σε σκέψεις υπάρχει ένα κράτημα που έχει και όλος ο κόσμος, λες ρε παιδί μου ότι για το παιδί μου θέλω να το εξαντλήσω, να δω τι γίνεται, να περάσει λίγος χρόνος".

Ο ηθοποιός επίσης μίλησε και για την κριτική που δέχτηκε η ταινία "The Black Bachelor" στην οποία πρωταγωνιστεί από τον Μήτση. Μία κριτική που ενόχλησε όλους τους συντελεστές. Ο Μελέτη Ηλίας σχολίασε: "Μας πείραξε μόνο μια κριτική, γιατί δεν αναφερόταν μόνο στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα".