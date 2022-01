Life

“Το Πρωινό”: Πασίγνωστοι τράπερ κυκλοφορούν με όπλα (βίντεο)

Νέο βίντεο παρουσίασε το πρωί της Πέμπτης η εκπομπή "Το Πρωινό" με πασίγνωστους τράπερ να κυκλοφορούν με όπλα

Νέο βίντεο παρουσίασε το πρωί της Πέμπτης η εκπομπή "Το Πρωινό" με πασίγνωστους τράπερ να κυκλοφορούν με όπλα, όπως φαίνεται και από βίντεο που οι ίδιοι έχουν αναρτήσει.

Λίγες εβδομάδες πριν και ένας άλλος τράπερ είχε συλληφθεί για κατοχή όπλων μέσα σε πολυσύχναστο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τράπερ προσήχθη το πρωί της Τρίτης (28.12.2021) στη Δίωξη Εκβιαστών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις εικόνες αυτές και κυρίως για το όπλο που φαίνεται μέσα από το βίντεο να είναι της ΕΛ.ΑΣ.

Φαίνεται,λοιπόν, πως πλέον οι τράπερς οπλοφορούν και στην καθημερινή τους ζωή και όχι μόνο στο πλαίσιο των video clip τους.





