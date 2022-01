Life

“Το Πρωινό” - Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η “απομόνωση” και η νέα καθημερινότητα (βίντεο)

Που τον "τσάκωσε" ο φωτογραφικός φακός και ποια είναι η νέα του καθημερινότητα μετά τον ανακριτή.

Μετά τον ανακριτή, και αφότου αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος φαίνεται πως έχει απομονωθεί και βιώνε μία νέα πραγματικότητα, αποφεύγοντας τις εξόδους.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο Νίκος Σεϊδαρίδης, ο φωτογράφος που παρακολουθεί τη ζωή του Παναγιωτόπουλου "η γυναίκα του χθες έφυγε αρκετά νωρίς για τη δουλεία της, προφανώς τον ενημέρωσε ότι είμαι εκεί. Εκείνος βγήκε γύρω στις 11 με 12 με το σκυλί αγκαλιά και ξεκίνησε προς την παραλία."

Και συμπλήρωσε πως "ο ίδιος δεν βγήκε από το αυτοκίνητο".





