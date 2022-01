Οικονομία

Πληθωρισμός: “Εκτίναξη” τον Δεκέμβριο

"Άλμα" έκανε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο. Εκτός ελέγχου οι τιμές σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ηλεκτρισμό.

Συνέχισε την ανοδική πορεία του ο πληθωρισμός, καθώς αυξήθηκε 5,1% τον περασμένο Δεκέμβριο, από αύξηση 4,8% τον Νοέμβριο και μείωση 2,3% τον Δεκέμβριο 2020. Με αποτέλεσμα, σε μέσα επίπεδα πέρυσι να καταγραφεί άνοδος του πληθωρισμού κατά 1,2%, από μείωση 1,2% το 2020.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα έτος (Δεκέμβριος 2021- Δεκέμβριος 2020), το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 135,7%, το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 45%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 34,1% και τα καύσιμα κατά 21,7%. Παράλληλα, αυξήσεις τιμών υπήρξαν σε όλα τα είδη (πλην χοιρινού και αλλαντικών) που απαρτίζουν το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς» και ειδικότερα καταγράφηκαν οι εξής: Αρνί- κατσίκι (19,7%), 'Αλλα βρώσιμα έλαια (17,1%), Ελαιόλαδο (17%), Πατάτες (14,2%), Ζυμαρικά (7,6%), Νωπά ψάρια (6,7%), Πουλερικά (6,6%), Τυριά (5,5%), Νωπά φρούτα (5,5%), Νωπά λαχανικά (5,5%), Ψωμί (4,9%), Μοσχάρι (4,2%) και Καφές (3,4%).

Ωστόσο, μεταξύ Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου πέρυσι παρατηρήθηκε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του φυσικού αερίου (-16,2%), του πετρελαίου θέρμανσης (-3%) και της βενζίνης (-1,5%). Αντίθετα, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε Ηλεκτρικό ρεύμα (5,2%), Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα (11,5%), Καινούργια αυτοκίνητα (1,3%), Ψωμί (0,7%), Ζυμαρικά (6,6%), Μοσχάρι (2,3%), Ψάρια νωπά (1,7%) και Τυριά (1,6%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση κατά 5,1% του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον περασμένο Δεκέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

4,3% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, πατάτες, σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, λοιπά τρόφιμα, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, αλλαντικά, γάλα νωπό πλήρες, γλυκά κουταλιού- μαρμελάδες- μέλι.

3% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

18% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

2,3% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

10,9% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1,2% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- καφέ- εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,1% στην ομάδα «Υγεία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

2,5% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

0,6% στην ομάδα «Αναψυχή- πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα.

0,6% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% τον Δεκέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά τον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 4,4% τον Δεκέμβριο πέρυσι, από αύξηση 4% τον Νοέμβριο και έναντι μείωσης 2,4% τον Δεκέμβριο 2020. Ενώ, μεταξύ Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου πέρυσι, ο εναρμονισμένος δείκτης αυξήθηκε 0,5% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Αντιδράσεις των κομμάτων

Σε ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών του Κινήματος Αλλαγής σημειώνεται πως «Η σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ όπου καταγράφεται άνοδος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά 5,1% για τον Δεκέμβριο του 2021 έναντι του Δεκεμβρίου 2020, πιστοποιεί ότι τα εισοδήματα των πολιτών και ιδίως τον πιο αδύναμων, ροκανίζονται από τον πληθωρισμό. Η αύξηση των τιμών στα βασικά είδη κατανάλωσης και στην ενέργεια, πολύ πάνω από τον μέσο όρο του ΔΤΚ, σε συνδυασμό με την υψηλή έμμεση φορολογία πλήττει κατά κύριο λόγο τα λαϊκά εισοδήματα και δυσχεραίνει τις συνθήκες επιβίωσης χιλιάδων συμπολιτών μας, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε στοιχειώδης καθημερινές ανάγκες. Τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης καταρρέουν καθημερινά, καθώς οι Έλληνες είναι πια ουραγοί σε αγοραστική δύναμη. Ο εναρμονισμένος ΔΤΚ σχεδόν αγγίζει αυτόν της Ευρωζώνης, όμως το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων βρίσκεται κάτω από το 60% των πολιτών της Ευρωζώνης. Υπενθυμίζουμε τις προτάσεις μας: μείωση του Φ.Π.Α. σε βασικά είδη διατροφής, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, αποτελεσματικοί και εντατικοί έλεγχοι στην αγορά. Έτσι θα στηριχθούν ουσιαστικά οι καταναλωτές, η κοινωνική συνοχή και η οικονομική δραστηριότητα».





