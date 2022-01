Life

“VINΥΛΙΟ”: Αφιέρωμα στην ελληνική τηλεόραση των 90s part 3

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, στις 20:00, το «VINYΛΙΟ» επιστρέφει και συνεχίζει από εκεί που το… άφησε. Με νοσταλγία και χιούμορ, παρουσιάζει το 3ο μέρος του αφιερώματος στην «Ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του ‘90».

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση παρουσιάζουν τις καλύτερες δραματικές σειρές, τις καλύτερες σαπουνόπερες, τα παιδικά προγράμματα που αγαπήσαμε, τις ενημερωτικές εκπομπές και τις καλύτερες διαφημίσεις.

Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι!

Μη χάσετε στο «VINYΛΙΟ» το 3ο μέρος του αφιερώματος στην «Ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του ‘90», την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στις 20:00 στον ΑΝΤ1, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη.

#Vinylio

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr

«VINYΛΙΟ». Κάθε Παρασκευή στις 20:00.

