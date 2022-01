Κοινωνία

Κορονοϊός - Νίκος Αντωνιάδης: Θετικός ο αρνητής δικηγόρος!

Τι αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του στα social media.

Ο αρνητής δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης δεν θα παραστεί στα δικαστήρια αύριο Παρασκευή, οπότε και δικάζεται για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων κατ' εξακολούθηση, καθώς όπως αναφέρει στην προσωπική του ιστοσελίδα, έχει κορονοϊό.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «μετά από είκοσι δύο μήνες …μοναδικής σχέσης που ανέπτυξα με τον κορονοϊό, διάστημα στο οποίο τον προκάλεσα …επί ματαίω αμέτρητες φορές, ενώ αμέτρητες επίσης φορές υπήρξα ο …εξορκιστής του σε δεκάδες νοσοκομεία, με …επισκέφτηκε δυόμιση μέρες πριν τη δίκη του αιώνα!».

Επισημαίνει δε ότι: «Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να εμφανιστώ στο δικαστήριο την Παρασκευή ακόμα και με 40 πυρετό και να υποβάλω τις πρώτες ενστάσεις και τα αιτήματα, αν μου το επέτρεπαν.

Άλλωστε και από χθες το βράδυ όταν και έλαβα με email τη θετική διάγνωση του μοριακού ελέγχου από το πιστοποιημένο εργαστήριο «Αιμοδιάγνωση», δεν έχω σταματήσει να εργάζομαι πυρετωδώς, όχι πλέον όμως μόνο …μεταφορικά!».

Αυτό όμως απλά απαγορεύεται και το δικαστήριο δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά. Φυσικά, έχω απομονωθεί από την οικογένειά μου, η οποία χαίρει άκρας υγείας, όπως όμως θα γινόταν με οποιαδήποτε ίωση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Την Παρασκευή θα εμφανιστεί στο Β΄ Τριμελές Εφετείο Αθηνών ο συνάδελφός μου Αλέξανδρος Παπατσώρης και θα καταθέσει το θετικό μοριακό αποτέλεσμα.

Το αίτημα, όμως, που θα υποβάλει στο δικαστήριο θα είναι όχι και επουδενί η αναβολή αλλά μόνο η διακοπή της δίκης σε δικάσιμο πέραν του πενθημέρου από τη διάγνωση, με την ίδια σύνθεση.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης και του τεραστίου ενδιαφέροντος για τη δίκη αυτή, ο συνάδελφός μου θα υποβάλει στο δικαστήριο αίτημα να εξεταστώ εδώ στην οικία μου από ιατροδικαστή που θα οριστεί από αυτό, προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά, αν και δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί σοβαρός άνθρωπος που θα διανοηθεί να αμφισβητήσει τίποτα από όλα αυτά.

Ώστε απευθύνω αυστηρή προειδοποίηση προς όσους σκεφτούν και το κάνουν πράξη να τα αμφισβητήσουν. Η νομική απάντηση θα είναι άμεση και σκληρή.

Κάνω την ανακοίνωση αυτή από σήμερα γιατί γνωρίζω ότι γίνονται προετοιμασίες στην Αθήνα αλλά και σε όλη τη χώρα για να έρθει κόσμος έξω από το Εφετείο την Παρασκευή.

Για την παρουσία αυτή θα εκδώσω όταν έρθει η ώρα ειδική ανακοίνωση. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι με έχει συγκινήσει πολύ η κινητοποίηση αυτή. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στο Εφετείο δεν θα έρθουν για να υποστηρίξουν έναν ακόμη επίδοξο πολιτικό.

Αλλά έναν δικηγόρο, και μόνο δικηγόρο, που μάχεται είκοσι δύο μήνες τώρα να αποδείξει την Αλήθεια και να απαλλάξει τους Έλληνες από τα δεσμά της μεγαλύτερης Απάτης στην ιστορία του Έθνους, χωρίς να διεκδικεί θέσεις πολιτικές και ανταλλάγματα.

Ώστε η αναγνώριση αυτή μόνο αδιάφορη δεν μου είναι.

Σταμάτα, 12 Ιανουαρίου 2022

Νίκος Ι. Αντωνιάδης

Δικηγόρος Αθηνών»

