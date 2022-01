Κοινωνία

Δίπλωμα οδήγησης: ο πρώτος 17χρονος οδηγός με άδεια (εικόνες)

Παρουσία… υπουργών και του Περιφερειάρχη Αττικής έδωσε τις εξετάσεις του. Υπό ποιους όρους θα μπορεί να οδηγήσει και σε ποιες περιοχές. Ποιο διακριτικό θα έχει το αυτοκίνητο που οδηγεί.

Το πρώτο προσωρινό δίπλωμα οδήγησης σε 17χρονο οδηγό, στο πλαίσιο της δυνατότητας που δίνει ο νέος σχετικός νόμος του Υπ. Μεταφορών, θα χορηγηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης μαζί με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και Μιχάλη Παπαδόπουλο, παρακολούθησαν σήμερα την πρακτική εξέταση του πρώτου 17χρονου υποψηφίου, για την απόκτηση της προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και των γονιών του, αλλά κια του Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Β. Γιαννακόπουλου και του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, Ηλία Δόλγυρα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Κώστας Καραμανλής δήλωσε «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πέρρο και του εύχομαι να είναι ένας καλός οδηγός, δηλαδή ένας υπεύθυνος οδηγός. Ο Πέρρος είναι επισήμως ο πρώτος 17χρονος που παίρνει άδεια οδήγησης, με βάση το νόμο που ψηφίσαμε τον περασμένο Νοέμβριο και μέσα σε χρόνο-ρεκόρ βλέπουμε ότι υλοποιείται. Κι αυτό είναι το πρώτο βήμα: τι κάναμε;

Δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους να πάρουν άδεια οδήγησης μόλις συμπληρώσουν τα 17 τους χρόνια. Κάτι που γίνεται σε πολλές χώρες και της Ε.Ε.

Υπάρχουν, όμως, τρεις προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό και τις ξέρει ο Πέρρος: θα οδηγούν πάντα με συνοδό, θα οδηγούν εντός περιφέρειας, και θα φέρουν στο όχημα το ενδεικτικό «Σ», για τον συνοδό.

Κι εφόσον πάνε όλα καλά την πρώτη χρονιά, στα 18, η άδεια οδήγησης γίνεται μόνιμη

Το δεύτερο βήμα μας: τι κάνουμε; Η προσωρινή άδεια οδήγησης εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά μέσα σε μια ημέρα. Δηλαδή, αύριο, ο Πέρρος θα έχει στα χέρια του την άδεια οδήγησης! Ως Πολιτεία σήμερα κάνουμε το αυτονόητο που, μέχρι χθες, φάνταζε αδιανόητο.

Και το τρίτο βήμα: τι θα κάνουμε; Προχωράμε σε τέσσερις παρεμβάσεις που βάζουν φρένο στη διαφθορά και θα διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των νέων οδηγών:

Αλλάζει το σύστημα εξέτασης Αλλάζουμε τα συγγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης και εξέτασης Διασφαλίζουμε το αδιάβλητο των εξετάσεων με τοποθέτηση καμερών στις θεωρητικές εξετάσεις Τοποθετούνται κάμερες στα αυτοκίνητα για την πρακτική εξέταση

Με τρία βήματα, επιχειρούμε ένα άλμα για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα, και την οδηγική μας συμπεριφορά. Αλλά και να δηλώσουμε την αταλάντευτη εμπιστοσύνη μας στους νέους και τις επόμενες γενιές».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές,. Μιχάλης Παπαδόπουλος είπε «Σήμερα εγκαινιάζουμε την εφαρμογή του νέου νόμου «Οδηγώντας με Ασφάλεια», με τον πρώτο νέο που θα βγάλει δίπλωμα σε ηλικία 17 ετών. Και αυτός, όπως όλοι πλέον οι υποψήφιοι οδηγοί που πετυχαίνουν και στις πρακτικές εξετάσεις, θα λάβει αύριο κιόλας ηλεκτρονικά, την προσωρινή άδεια οδήγησης. Η άδεια αυτή θα ισχύει μέχρι να κλείσει τα 18 του, οπότε θα πάρει και το κανονικό δίπλωμα, που θα του επιτρέπει να οδηγεί χωρίς συνοδό. Νομοθετήσαμε αυτή τη δυνατότητα γιατί πιστεύουμε στους νέους ανθρώπους. Αλλά ταυτόχρονα, τους εφιστούμε την προσοχή. Πρέπει να θυμούνται αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, ότι η ταχύτητα σκοτώνει και πως όταν οδηγούμε, δεν πιάνουμε το κινητό.

Στόχος μας, σήμερα, είναι να πάψουμε να λέμε πώς θα πάρει κάποιος το δίπλωμα, αλλά πώς θα είναι καλύτερος οδηγός τη στιγμή που θα πάρει το δίπλωμα. Φτιάχνουμε, λοιπόν, ένα σύστημα που δίνει έμφαση στην εκπαίδευση για να παράγει καλύτερους οδηγούς». Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο «Οδηγώντας με Ασφάλεια», που ψηφίστηκε το Νοέμβριο, μπορούν πλέον, υπό συγκεκριμένους και αυστηρούς περιορισμούς, να οδηγούν και οι 17χρονοι. Κάτι ανάλογο ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι νέοι πριν κλείσουν τα 18 μπορούν να οδηγήσουν, αρκεί να έχουν δίπλα τους έναν έμπειρο οδηγό. Ο συνοδηγός θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και κάτοχος διπλώματος οδήγησης, τουλάχιστον, επί 5 χρόνια. Σημειώνεται ότι οι 17άρηδες επιτρέπεται να οδηγούν μόνο εντός της Περιφέρειας όπου κατοικούν και το όχημα να φέρει το ειδικό σήμα “Σ”».

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης επεσήμανε «Δείχνουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας στους νέους με στόχο να μυηθούν από νωρίς στους κανόνες της ασφαλούς οδήγησης. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία πρακτικής εξέτασης προκειμένου ο πρώτος 17 χρονος στη χώρα να αποκτήσει προσωρινό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο θα χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του σχετικού νομοσχεδίου του Υπ. Μεταφορών που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Ως Περιφέρεια Αττικής δίνουμε μεγάλη έμφαση στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, στην εκπαίδευση των οδηγών, στην καλλιέργεια της κουλτούρας ασφαλούς οδήγησης, καθώς για εμάς η προστασία της ζωής είναι απόλυτη προτεραιότητα. Είναι σημαντικό να αποκτήσουμε όλοι σωστή οδηγική συμπεριφορά, προκειμένου να σταματήσουμε να θρηνούμε άλλες ζωές στη άσφαλτο. Μέσα λοιπόν και από αυτή τη δυνατότητα που δίνεται από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, οι 17αρηδες μπορούν να αποκτήσουν προσωρινό δίπλωμα υπό προϋποθέσεις και έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία προκειμένου να γίνουν καλοί οδηγοί για να διαφυλάξουν τόσο τη ζωή τους όσο και τη ζωή των άλλων.

