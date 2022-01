Κόσμος

Αστυνομικοί σώζουν παιδί από πνιγμό (βίντεο)

Δραματικές στιγμές για κοριτσάκι που πνιγόταν, ενώ η μητέρα του είχε πάθει σοκ.

Από πνιγμό έσωσαν ένα κοριτσάκι αστυνομικοί στην Αργεντινή, το οποίο πνιγόταν μπροστά στη μητέρα του.

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του περιπολικού στο Μπουένος Άιρες φαίνονται οι δύο αστυνομικοί που παίρνουν το κοριτσάκι 15 μηνών, την Άλμα, η οποία πνίγεται, αλλά και τη μητέρα του, μέσα στο περιπολικό.

Ο αστυνομικός οδηγός έτρεχε, ενώ η σειρήνα «ούρλιαζε» και η αστυνόμος και συνοδηγός έκανε CPR, δίνοντας τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, ενώ η μητέρα του ήταν στο πίσω κάθισμα.

Οι αστυνομικοί άφησαν το περιπολικό στη μέση του δρόμου, βούτηξαν τρέχοντας το παιδί, το οποίο την ώρα που το πήραν δεν ανέπνεε και προσπάθησαν να το επαναφέρουν.

Το παιδί πνιγόταν επί 93 δευτερόλεπτα, κατά τα οποία ο αστυνομικός κατάφερε να οδηγήσει οκτώ τετράγωνα προς το νοσοκομείο.

«Ξέχασα ότι ήμουν αστυνομικός, μπήκα στη θέση της μητέρας, παρά το ότι δεν είμαι μητέρα», δήλωσε μετά η αστυνομικός που περιέγραψε πως «αυτά τα δύο λεπτά κράτησαν για πάντα», ενώ όταν είδε το βίντεο έκλαιγε. «Ποτέ ο συνεργάτης μου δεν οδήγησε έτσι», είπε η ίδια.

«Μέσα μου έλεγα ‘πρέπει να τη σώσεις, δεν μπορεί να φύγει’, μέχρι που άνοιξε τα μάτια της και πήρε χρώμα. Είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου», σημείωσε η ίδια.

Αφού βοήθησε το κοριτσάκι να συνέλθει, τελικά βοήθησε και τη μητέρα του, που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία πήρε εξιτήριο το ίδιο βράδυ.

