Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών: δημοπρασία 80 έργων για την “Πόρτα Ανοιχτή”

Ογδόντα καλλιτέχνες δίνουν το χέρι τους στα παιδιάς της “Πόρτας Ανοιχτής”, για μια δημοπρασία προς στήριξη των σκοπών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Ογδόντα σπουδαία έργα των πιο γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών θα δημοπρατηθούν από τον Οίκο Δημοπρασιών ΒΕΡΓΟΣ τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 στις 19.00, στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου, για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών /Πόρτα Ανοιχτή.

Όλα τα έργα προσφέρθηκαν κυρίως από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αλλά υπήρχαν και γενναιόδωρες προσφορές από οικογένειες καλλιτεχνών και από συλλέκτες. Τα έργα θα εκτεθούν στο χώρο του Μουσείου, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια καθοριστικής παρουσίας στο πλευρό των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα. Η φετινή δημοπρασία είναι η 17η, στη σειρά, που οργανώνεται από το 1979, πάντα με την πρόθυμη συμμετοχή σημαντικών ζωγράφων και γλυπτών και τη γενναιόδωρη ανταπόκριση της φιλότεχνης κοινωνίας.

Η Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Δάφνη Οικονόμου αναφέρει: «Η ανταπόκριση στο κάλεσμά μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία και είμαστε απέραντα ευγνώμονες σε όλους. Στην Πόρτα Ανοιχτή, πιστεύουμε στις απεριόριστες δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρίες, όπως πιστεύουμε ότι η τέχνη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη ζωή κάθε ανθρώπου. Η εκδήλωση «80 Καλλιτέχνες δίνουν το χέρι τους στα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής» εκφράζει και τις δύο αυτές αλήθειες και ελπίζουμε ότι το φιλότεχνο κοινό θα μας τιμήσει, στηρίζοντας τα υπέροχα παιδιά μας, που αξίζουν μία θέση στον ήλιο».

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν για το μοναδικό σε εύρος και ποιότητα έργο που επιτελείται στο Πρότυπο Κέντρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή», όπου προσφέρονται καθημερινά και δωρεάν, εκπαίδευση και αποκατάσταση σε πάνω από 240 παιδιά και ενήλικες με κινητική αναπηρία.

Τρόποι συμμετοχής:

Συμμετοχή με φυσική παρουσία στο χώρο της δημοπρασίας στις 24 Ιανουαρίου 2022 (Για κρατήσεις θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας Τηλ: 210-96 50 916) Συμμετοχή με υποβολή γραπτής προσφοράς Συμμετοχή με τηλεφωνική σύνδεση Συμμετοχή με διαδικτυακή σύνδεση μέσω της ιστοσελίδας https://vergosauctions.com/

Για περισσότερες πληροφορίες: Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή Τηλ.: 210-96.22.290 (εσωτ. 4), κα Μαρία Κοκκονάκη

Site: www.eps-ath.gr, Email: opendoor@eps-ath.gr

Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε το: https://vergosauctions.com/

