Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Βιασμός: “Δεν θα κάνω πίσω”, λέει η 24χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μία 24χρονη. Η σύλληψη ενός 27χρονου, η ανάρτηση που παραδεχόταν το γεγονός και η διάψευση λίγο αργότερα.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η 24χρονη η οποία κατήγγειλε τον βιασμό της σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου την Πρωτοχρονιά. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ωστόσο δηλώνει διατεθειμένη να μην κάνει βήμα πίσω.



«Αυτό που έπαθα δεν θέλω να το πάθει κανένα κορίτσι στον κόσμο. Θέλω να τιμωρηθούν οι δράστες δεν κάνω πίσω. Με τον τρόπο μου θα βοηθήσω και άλλες κοπέλες που έπαθαν τα ίδια με μένα και δεν τολμάνε να το καταγγείλουν», ανέφερε η 24χρονη.

«Όταν ξύπνησε βρέθηκε σε ένα δωμάτιο με τρεις άνδρες. Το πρωί ξύπνησε σε μια κατάσταση που έλεγε γιατί είναι εκεί. Τηλεφώνησε στον άνθρωπο που την κάλεσε του είπε γιατί είμαι εδώ, κατήγγειλε το γεγονός και η αστυνομία κινήθηκε αμέσως. Κάλεσε ανθρώπους, ο ένας ομολόγησε ότι συνευρέθηκε με την κοπέλα με τη θέληση της», δήλωσε ο δικηγόρος της, Θανάσης Ζιώγας.

Μετά την καταγγελία συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφού απολογήθηκε στις ανακριτικές αρχές. Δέκα μέρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ένας άνδρας φαίνεται να παραδέχεται το γεγονός και περιγράφει τα όσα συνέβησαν. Μόλις χθες ωστόσο με νέα ανάρτηση του αρνείται τα πάντα και υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα αρπαγής. Μάλιστα ανήρτησε και φωτογραφία με την οποία δείχνει τα σημάδια στο πρόσωπο του.

Θέση για τα όσα συνέβησαν πήρε και το κατάστημα στο οποίο φέρεται να είναι μέτοχος ένας εκ των κατηγορουμένων. «H επιχείρηση δεν έχει ουδεμία σχέση με το αναφερόμενο περιστατικό και με τον εργαζόμενο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο συγκεκριμένο περιστατικό έχει διακοπή η συνεργασία μας».

Την εμπλοκή του στην υπόθεση αρνείται και ένας επιχειρηματίας το όνομα του οποίου αναφέρουν ως εμπλεκομένου στην υπόθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σχολιάζοντας το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, είπε ότι «η δικαιοσύνη οφείλει να διαλευκάνει απόλυτα τα ζητήματα αυτά με βάση τους νόμους και τα εργαλεία που διαθέτει. Η κυβέρνηση έχει κάνει πράγματα να στηρίξει τα θύματα κακοποίησης και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο ποινικός κώδικας».



Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: “Ντου” αστυνομικών σε μαγαζί που έπαιζε μουσική (βίντεο)

Ο Πολάκης, το πρόστιμο σε σερβιτόρο και η απάντηση της ΕΛΑΣ

Ομηρία στο Τέξας: Νεκρός ο ένοπλος που εισέβαλε σε συναγωγή (εικόνες)