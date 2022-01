Κοινωνία

Γλυφάδα: Εντοπίστηκε η 16χρονη που εξαφανίστηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σώο βρέθηκε το κορίτσι που εξαφανίστηκε από τη Γλυφάδα.

Εντοπίστηκε η 16χρονη που εξαφανίστηκε την Παρασκευή από τη Γλυφάδα.

Το παιδί εμφανίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των δικών της.

Είναι καλά στην υγεία της και οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της εξαφάνισής της.

Η 16χρονη βρέθηκε στη Γλυφάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπελλο Ισπανίας: Διακόπηκε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας

Ρόδος – Τουρκικό προξενείο: Χειροπέδες σε νεαρό που πέταξε αβγό στην είσοδο

Κορονοϊός – Τζανάκης: Περίπου 80000 ενεργά κρούσματα στα σχολεία