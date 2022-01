Σεισμός στην Ρόδο

Τεχνολογία - Επιστήμη

Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι και στα παράλια της Τουρκίας.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 63 χλμ ανατολικά νοτιοανατολικά της Ρόδου και το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι και στα παράλια της Τουρκίας, με αρκετούς κατοίκους της Φετίγιε να αναφέρουν στα social media πως ένιωσαν τον σεισμό.

