“Άγριες Μέλισσες”: Στον “αέρα” ο γάμος Δρόσως - Κωνσταντή (βίντεο)

Ραγδαίες εξελίξεις στη σειρά εποχής του ΑΝΤ1. Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Η Δρόσω ζητάει απ’ τον Κωνσταντή να ματαιώσουν τον γάμο τους. Θα καταφέρει η σχέση τους να ξεπεράσει τον καινούριο σκόπελο;





Τι θα δούμε σήμερα

Η Ελένη επισκέπτεται τον Ζάχο και αυτή η συνάντηση θα τη φέρει σε σύγκρουση με τον Λάμπρο. Η Δρόσω ζητάει απ’ τον Κωνσταντή να ματαιώσουν τον γάμο τους. Θα καταφέρει η σχέση τους να ξεπεράσει τον καινούριο σκόπελο; Η Ασημίνα παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Ο Νέστορας αναλαμβάνει να φέρει τον Θανασάκη στο δικό του σπίτι, προκειμένου να τον έχουν από κοντά. Η Μάρω προχωράει σε μια αποκάλυψη που θα συγκλονίσει την Ελένη, την ίδια στιγμή που ο Παναγιώτης ανακαλύπτει τον άνθρωπο που τον χτύπησε την ημέρα της διαμαρτυρίας. Οι οικονομικές ατασθαλίες του Ακύλα οδηγούν τον Δούκα έξω απ’ την επένδυση του αεροδρομίου. Η κίνηση αυτή θα βγάλει στην επιφάνεια τον επικίνδυνο εαυτό του Μεγαρίτη κι ο πόλεμος μεταξύ των ανδρών, μόλις ξεκινά.

