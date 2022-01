Κοινωνία

Περιστέρι – Βιασμός ανήλικης: Στον ανακριτή ο 32χρονος

Ο 32χρονος κατηγορείται πως βίασε τη 14χρονη αδερφή της συντρόφου του.



Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης ζήτησε και έλαβε ο 32χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 14χρονης ετεροθαλούς αδελφής της συντρόφου του.

Ο κατηγορούμενος ζητησε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν οι συνήγοροι του επί της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη, πέρασε λίγες ημέρες στο σπίτι της ετεροθαλούς αδερφής της, στο οποίο συζούσε με τον 32χρονο σύντροφό της.

Ο φερόμενος ως δράστης, ασέλγησε σε βάρος της ανήλικης με την ίδια να αποκαλύπτει τα όσα έζησε στα χέρια του 32χρονου στην αδερφή της.

Εκείνη κίνησε τις διαδικασίες και η 14χρονη κοπέλα εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε ότι έχει τραυματιστεί στα γεννητικά όργανα, ενώ βρέθηκε γενετικό υλικό στην μπλούζα του κοριτσιού αλλά και στο κρεβάτι της.

