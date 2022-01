Life

“The 2Night Show”: Αντρική υπόθεση η Δευτέρα (εικόνες)

Ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής και ένας νέος ηθοποιός πολλά υποσχόμενος στο πλατό του "The 2Night Show"...

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Αντύπα, τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή που ξεσηκώνει τα πλήθη σε κάθε του εμφάνιση. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για την «καψουρο-αγάπη» που έχει ακόμα με τη γυναίκα του, Στέλλα, για το ποδόσφαιρο που άφησε λόγω του τραγουδιού και για τον ρόλο που έπαιξαν στην καλλιτεχνική του πορεία ο Γιάννης Πάριος και η Χάρις Αλεξίου. Τέλος, διηγείται τις αληθινές ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες του επιτυχίες και τραγουδά, ζωντανά στο στούντιο, κάποιες από αυτές.

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο «The 2Night Show» είναι και ο Γιώργος Αμούτζας. Ο ταλαντούχος νεαρός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός», εξηγεί γιατί η υποκριτική ήταν μονόδρομος στη ζωή του και μιλάει για τη σκληρή κριτική που έχει δεχτεί από κάποιους που σχετίζουν την πορεία του με τον πατέρα του και ιδρυτή της σχολής Ιάσμος, Σταύρο Δελλή. Πώς έχασε τον ρόλο στις «Άγριες Μέλισσες» και πώς πήρε τον ρόλο στον «Σασμό»; Γιατί ταυτίζεται με τον ρόλο του Νικηφόρου; Επίσης, περιγράφει πώς αντιμετώπισε τη δυσλεξία του, ενώ αναφέρεται στον ρόλο που έπαιξε ο πρωταθλητισμός στη ζωή του. Τέλος, μιλάει με θαυμασμό για τον νονό του, Βασίλη Διαμαντόπουλο, που δεν πρόλαβε να γνωρίσει αν και θα ήθελε πολύ.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

