Κοινωνία

Missing Alert για 41χρονη

Αγωνία για την γυναίκα που εξαφανίστηκε. Δείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε.

Εξαφανίστηκε στις 3 Ιανουαρίου 2022 από την περιοχή της Χάλκης της Λάρισας η Αντωνία Μπλάνα, 41 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αντωνία Μπλάνα έχει ύψος 1,74, είναι εύσωμη, έχει μακριά ξανθά, ίσια μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης. Φοράει γυαλιά μυωπίας. Έχει τατουάζ ένα μικρό σκορπιό στον αριστερό ώμο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ώρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» ή σε όλα τα αστυνομικά τμήματα.

